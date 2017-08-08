هلال اليوم أقوى.. ولست قلقا من تخمة النجوم

الرياض ـ حمد الصويلحي | Wednesday, 09 August 2017 - 00:00 am

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال أن فريقه أصبح أقوى من الموسم الماضي عناصرياً، مبيناً أنه يملك مجموعة من اللاعبين المؤهلين إلى ارتداء الشعار الأزرق، مشيراً إلى أن التعاقدات التي تمت بإضافة عدد من اللاعبين إلى القائمة ستخلق منافسة شريفة بين اللاعبين.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس قبل مواجهة الفيحاء الافتتاحية في الدوري: "كنا نعاني نقصاً في البدلاء الموسم الماضي على الرغم من تحقيقنا بطولتي الدوري وكأس الملك، واليوم أنا لست قلقاً من تخمة النجوم ووجود عدد كبير من اللاعبين في كل مركز لأنه ينتظرنا موسم طويل ومشاركات عديدة يجب أن ننافس عليها وهذا الأمر يتطلب أن تمتلك فريقاً متكاملاً".

وعن لقاء الفيحاء ومعرفته بمستوى منافسه قال: "الأندية أصبحت كتاباً مفتوحاً بعضهـــا لبعض، والفيحاء ليس مجهولاً لنا، فتابعت مبارياتهم الأخيرة وأعرف نقاط قوتهم وضعفهم، وسنواجه فريقاً مميزاً قام بعمل صفقات ممتازة وعمل جيد، وسنلعب أمامهم بنسق هجومي وبتركيز عالٍ منذ بداية المباراة".

وعن محافظتــه على عناصر تشكيلة الموسم الماضي نفسهــــا في الموسم الحالي كما ظهر في المباريات الودية الماضية قال: "من الطبيعي أن أحافظ على مجموعة الموسم المــاضي التي حققت الدوري وكـــأس الملك وتقدم أداء مميز، فالموسم طويل واللاعبون الجدد سيشاركون تدريجياً وستأتيهم الفرصة".

‏وأبدى دياز سعادته بجودة المعسكر الإعدادي للموسم الحالي وما قدمه اللاعبون، مبيناً أن الفريق جاهز لفرض كلمته واللاعبون لديهم الروح والرغبة نفسهما باستمــرار إنجازات الموسم الماضي.