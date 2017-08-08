تنافس المراكز في كبير آسيا.. طبيعي

الرياض ـ حمد الصويلحي | Wednesday, 09 August 2017 - 00:00 am

أكد الأوروجوياني نيكولاس ميليسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال أن مهمتهم للموسم الحالي تعد أصعب من الموسم الماضي وتتطلب جهداً مضاعفاً، مبيناً أنهم حققوا أغلب أهداف الموسم الماضي وأمامهم مهمة صعبة بالمحافظة على مكتسبات وإنجازات الموسم الماضي خاصــة في الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2017. وعن التنافس على مركز المحور في ظل وجود لاعبين مميزين قال: "أعتقد أن خلق أجواء التنافس في الفريق يعتبر من مصلحة الهلال، ومحمد كنو يعتبر إضافة جديدة وكبيرة للفريق ولاعب ذكي وممتاز، كما أن الهلال يعد أكبر أندية آسيا، ومن الطبيعــي أن تشاهد تعاقدات جيدة وهذا التنافس على المركز يعد من مصلحة الهلال".