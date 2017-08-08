الأرجنتيني يفرض السرية.. ويجبر اللاعبين على الترفيهية

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Wednesday, 09 August 2017 - 00:00 am

فرض الجهاز الفني في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز أمس الثلاثاء السرية التامة لمناورة على كامل مساحة الملعب أمام الفريق الأولمبي في النادي اختبر من خلالها اللاعبين فنياً وبدنياً قبل لقاء الفريق الدوري أمام الفيحاء مساء غدٍ الخميس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأراد دياز كسر حاجز الروتين اليومي والمعتاد بعد أن خصص جزءاً من المران كجانب ترفيهي. وطالب اللاعبين قبل انطلاقة التدريبات بالتركيز والجهد بشكل أكبر ولا سيما أن منافسات الفريق للموسم الجديد باتت على الأبواب.

وطبق الجهاز الفني العديد من الجمل الفنية التي تساعد الفريق في الظهور، وتخللت التدريبات التسديدات واختبارات لحراس المرمى.

من جهته، شارك محمد كنو في الجزء الأول من المران باستخدام الكرة، إذ استبعد من حسابات المدرب لمباراة الفيحاء.