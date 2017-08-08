الراشد يتكفل بتذاكر النموذجي والسكري

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Wednesday, 09 August 2017 - 00:00 am

تكفل أحمد الراشد رئيس نادي الفتح السابق بشراء تذاكر مدرجات الدرجة الثانية لمواجهة الفتح أمام نظيره فريق التعاون غداً الخميس في افتتاح الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين والتي ستقام على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء وتوزيعها مجاناً على الجماهير.

وتأتي البادرة من الراشد كهدية لجمهور النادي في انطلاقة الموسم الجديد من منطلق الدور الإيجابي للجمهور في دعم لاعبي الفريق في بداية المشوار.

من جانبه، قدم المهندس سعد العفالق رئيس نادي الفتح شكره وتقديره للراشد معتبراً أن هذا الدعم غير مستغرب من قبله.