سييرا يركز على اللياقة ويعتمد التشكيلة

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 09 August 2017 - 00:00 am

فعّلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لائحة العقوبات والمكافآت في النادي بعد توقفها المواسم الماضية، وذلك من أجل منح الفرصة لتطبيق العقوبات على اللاعبين الذين يخرجون عن النص خلال مجريات الموسم الرياضي الجديد.

وعلى صعيد التدريبات، فرض التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد إغلاق التدريبات استعداداً لمباراة الباطن في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي الجمعة المقبلة.

وعمد سييرا إلى زيادة تكثيف اللياقة للاعبين بعدما رأى انخفاضها في دورة تبوك التي انتهت أخيراً. عقب ذلك قسم اللاعبين إلى مجموعتين وأشرف بنفسه على اختيار التشكيلة المناسبة التي سيدخل بها المباراة.

من جانب، أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع الفريق محمد قاسم حاجته إلى مزيد من العلاج على موضع إصابته، الأمر الذي يؤكد غيابه عن لقاءي الباطن والفيحاء دورياً، في حين يواصل المدافع عمار الدحيم برنامجه التأهيلي بعد إصابته في الرباط الصليبي وسيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات من الجولة الثالثة.