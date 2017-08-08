اصبروا ولا تطلقوا أحكامكم المستعجلة

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 09 August 2017 - 00:00 am

طالب الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف النادي الأهلي الجماهير الأهلاوية بالوقوف مع ناديها قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، مشدداً على دورها المعنوي وأهمية وجودها في المدرجات، مطالباً إياهم بعدم التعجل وإصدار الأحكام في النقد أو إعطاء تصور نهائي للعمل التدريبي أو ناتج أداء العناصر التي تعاقد معها الأهلي أخيراً.

ونوه الأمير خالد بن عبدالله بالمستجدات والمعطيات المنطقية التي تمثلت في التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف الذي يحتاج إلى مساحة من الوقت لتطبيق إستراتيجيته الفنية بعد ثلاثة أعوام أمضاها السويسري جروس مع الفريق تخللها حضور وجيز للبرتغالي جوميز، مشيراً إلى أن هذه التراكمات واختلاف مناهج التدريب بحاجة إلى وقتٍ كافٍ للتطبيق.

ورداً على سؤال يتعلق بالتعاقدات الجديدة أكد الأمير خالد بن عبدالله أن التعاقدات أتت وفق رؤية فنية لتدعيم خطوط الفريق مستدركاً بالقول إن اللاعبين الأجانب الذين يأتون للدوري السعودي يحتاجون إلى الوقت للتأقلم والانسجام بحكم اختلاف البيئات والمجتمعات والتقاليد.

وطالب الأمير خالد بن عبدالله لاعبي الأهلي بالتجاوب مع تعليمات المدرب وتوجيهاته وتطبيق منهجه التكتيكي وإستراتيجيته الفنية لأن النجاح في النهاية معادلة تشترك فيها كل أطراف العمل مع الالتزام بمظاهر السلوك القويم والانضباط الفني والأخلاقي والاحترافية في القيام بالواجبات، مبدياً ثقته في أن يكون لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية.

وتمنى الأمير خالد في ختام حديثه أن يوفق الأهلي في مشواره الآسيوي وفي باقي المنافسات مع كل هذه التغييرات الحتمية التي يشهدها الفريق الكروي الأهلاوي.