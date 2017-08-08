الموهوب سيفرض نفسه

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 09 August 2017 - 01:55 am

وصف صالح الداود لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب (سابقا) قرار الستة لاعبين الأجانب بأنه في مصلحة الأندية، مشددا على أهمية اختيار اللاعبين الأجانب المميزين في الأندية، وأشار إلى أن القرار سيحد من ارتفاع عقود اللاعبين المحليين، وأكد صعوبة الحكم على التجربة من موسم أو موسمين، فلابد من معرفة الإيجابيات والسلبيات، وأوضح أن الأندية لن تبالغ في تغيير الأجانب كون أغلب الأندية لم توفق في الاختيار المواسم السابقة خصوصا مع الضائقة المالية للأندية.

وتطرق إلى الحراس الأجانب وقال: هناك 4 أو 5 حراس أجانب على مستوى عال تعاقدت معهم الأندية، ولو نلقي نظرة على الحراس سنجد معدل أعمارهم متقدمة، فمثلا ياسر المسيليم حارس الأهلي مثّل المنتخب السعودي عام 2007 ومازال حتى الآن، مشيرا إلى أن اللاعب الموهوب هو من سيفرض نفسه.

وبين أن وجود اللاعب الأجنبي المميز سينعكس على اللاعبين المحليين، مطالبا بضرورة تطوير التجربة حتى تنضج، وتساءل: هل سنجد هناك تقاعساً من اللاعبين في التدريبات بعد مزاحمة اللاعبين الأجانب؟ مشيرا إلى أنه سيكون هناك حرص أكبر على الالتزام في التدريبات والانتظام، مؤكدا أن التخصيص سينقل الأندية من العشوائية والهدر المالي إلى الاحترافية والتنظيم،

وتوقع الداود أن تكون الكلمة لعدد من الأندية التي لم تكن مرشحة من الأساس على المنافسة، خاصة الأندية التي تعاقدت مع لاعبين مميزين ستكون لهم كلمة في الدوري.