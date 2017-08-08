الهلال والأهلي الأبرز

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Tuesday, 08 August 2017 - 00:00 am

أكد مدني رحيمي عضو شرف نادي الاتحاد، أن تطبيق قرار الأجانب الستة بمن فيهم حارس المرمى الموسم الجديد، سيشهد نقطتين: الأولى اقتصادية والأخرى فنية، ستخفض من سعر اللاعب المحلي بالرغم من المبالغ المرتفعة للاعبين الأجانب التي تصل إلى 37 مليون ريال. وسيقل عطاء اللاعب المحلي لأن هناك فارقاً كبيراً من ناحية السعر، واستبعد ظهور لاعبين مميزين بهذا القرار، كون هناك 6 لاعبين ثابتون (أجانب) في التشكيلة و5 متحركين، المدرب لن يستبدل اللاعب الأجنبي بالمحلي في المبــاراة إلا في حــــالات اضطرارية، وعن النواحي الفنية قال: في السابق كان بعض رؤساء الأندية يطالب بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب، والآن لا نشاهد مهاجمين لا حارس ولا مدافع، جميع الخانات في (الباي باي)، اليوم ستشاهد دورياً يختلف عن المواسم السابقة.

حتى الآن بالترتيب الهلال والأهلي ثم النصر كلاعبين ثم الفيحاء، على الرغم من أنني لا أوافق على أسلوب التعاقدات مع لاعبين من أندية أخرى، وأين اللاعبين الذين ساهموا في صعود الفريق؟ وأوضح أن قرار الـ 6 أجانب سينفع في حال تخصيص الأندية، وشدد على أهمية التعامل والأســلوب الأنســب مــن إدارات الأندية مع الفريــــق أكثر من وجود الأجانب الستة في الفريق.