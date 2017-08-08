لا ضرورة لوجود الستة لاعبين

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 09 August 2017 - 01:56 am

استبعد نجيب الإمام المحلل الفني وجود اللاعبين الستة الأجانب في التشكيلة الأساسية لكل فريق، بسبب تفاوت المستويات الفنية للاعبين، وقال: هناك اختيارات عشوائية على مستوى تقييم اللاعبين، فحينما كانت الفرق تلعب بأربعة وثلاثة لاعبين نشاهد نصفهم على دكة الاحتياط، ومن الصعوبة على الأندية جلب لاعبين مميزين ماعدا الهلال والأهلي لمعرفتهما بالقيمة الفنية لاختياراتهما وإمكاناتهما، وأضاف "لاحظنا في الموسم الماضي النصر والشباب اضطرا لوضع بعض اللاعبين الأجانب على دكة الاحتياط.

واستغرب قرار اتحاد القدم في وجود الـ 6 لاعبين أجانب لكل فريق، مؤكدا أنه ليس هناك ضرورة قصوى، ولا تقارن بالأندية الأوروبية التي تحسب حساب التسويق إضافة إلى تخصيص الأندية وليس كما نشاهد دعما شخصياً من أعضاء الشرف.