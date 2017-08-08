الطفيل: الدوري سيكرر تجربة الإنجليزي

الرياض ـ مازن العسرج | Wednesday, 09 August 2017 - 01:55 am

توقع ماجد الطفيل عضو اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن يظهر دوري المحترفين بشكل قوي أفضل عن المواسم السابقة، مبيناً أن قرار اتحاد القدم بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين سيكون تأثيره كبيراً على الأندية مما يجعل الفرص متكافئة بين الأندية في المباريات.

وقال الطفيل لـ"الرياضية": هناك فرق كانت تعاني في مركز الحراسة ستستفيد من قرار مشاركة الحارس وبالتالي ستعزز من حظوظها في المنافسة على المباريات.

وشـــبه الطفيل منافســات الــدوري السعودي بالـــدوري الإنجليزي الذي أصبح الدوري الأقوى عالمياً بسبب كثرة اللاعبين الأجانب فيه، مشيراً إلى أن تواجد 6 لاعبين أجانب في كل فريق سيجعل الدوري السعودي متابعاً بشكل أكبر عن السابق بسبب تواجد كمية كبيرة من اللاعبين الأجانب.