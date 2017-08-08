نريد لاعبين مثل ريفالينو ودونادوني

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 09 August 2017 - 01:54 am

بيّن ناصر الجوهر مدرب المنتخب السعودي (سابقا)، أن الموسم الجديد سيكون مختلفا عن المواسم السابقة، بشرط أن يقدم اللاعبون الأجانب الستة مستويات مميزة تعود بالفائدة على الأندية والدوري بشكل عام، وطالب الجوهر من اللاعبين المحليين بالمنافسة القوية مع الأجانب لضمان ارتفاع المستوى الفني لهم، وأوضح أن مستويات اللاعبين الأجانب إذا كانت مميزة سينعكس ذلك بالفائدة على اللاعبين المحليين، مستشهدا بالبرازيلي ريفالينو على الرغم من كبر سنه حينما مثّل الهلال إلا أن كثيراً من اللاعبين ليس في الهلال فقط استفادوا منه في طريقة تسديد الكرات الثابتة، وكذلك دونادوني في الاتحاد الذي استفاد منه عدد من لاعبي الاتحاد على رأسهم محمد نور.

وأكد أن المنتخب السعودي سيتأثر في حال وجود اللاعبين الأجانب في خانات حساسة مثل حراسة المرمى والهجوم، وقال: تخيل لوكان هناك مهاجمان أجنبيان في هجوم الهلال والاتحاد والنصر والأهلي والمحليون في الاحتياط، كيف سيصبح الوضع؟ وأضاف" ليس من المعقول أن تجلب الأندية 6 لاعبين أجانب ويكون منهم ثلاثة في الاحتياط كون مستوياتهم لا تؤهلهم للعب بدلا من اللاعب المحلي. وعن الحكم على الأندية الأقرب للمنافسة على الدوري قال: من الصعوبة الحكم حتى تقام 4 جولات على أقل تقدير.