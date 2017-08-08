الأجانب محبطون للاعبين السعوديين

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 09 August 2017 - 01:56 am

أوضح محمد عبدالجواد لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي سابقا، أنه من الخطأ الحكم المبكر على أي تجربة جديدة، مؤكدا أن قرار اتحاد القدم قد يكون له نظره بأن القرار سيساهم في عودة المستويات الفنية للدوري السعودي واللاعبين، وقال: من الممكن أن تنجح التجرية ولكن الجوانب السلبية ستطغى على المنتخب السعودي، فالآن 6 لاعبين أجانب ولدينا 14 فريقاً، بمعنى 84 لاعبا أجنبيا في الدوري، وتساءل "كيف ستكون آلية اختيار اللاعبين في المنتخب؟ هل سيختار المدرب لاعبين في الاحتياط؟ ولو كنت مدربا للمنتخب السعودي سيكون لي رأي في القرار، وتابع "يجب أن يكون تأثير القرار على سنوات طويلة وليس لموسم أو موسمين، واعتبر القرار محبطا للاعبي الجيل الحالي، موضحا أنه مفترض على اللاعبين أن يثبتوا قيمة اللاعب السعودي، ويبرهنوا على عدم وجود فارق فني كبير مع اللاعب الأجنبي، وبين أن موهبة ورغبة اللاعبين السعوديين في التطوير في السابق أكثر من الآن، وأضاف "التعاقدات مع 6 لاعبين أجانب حمّلت الأندية مصاريف كبيرة جدا، وأوضح أن حراسة المرمى ستعاني بعد أن كانت الخانة الأبرز في السعودية منذ أعوام.