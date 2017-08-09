دياز يضم الحبسي وماتياس إلى معسكر الفيحاء

الرياض- الرياضية | Wednesday, 09 August 2017 - 21:59 pm

ضم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الأول لكرة القدم، الحارس العماني علي الحبسي والأرغوياني بريتوس ماتياس لمعسكر لقاء الفيحاء، في المباراة الذي ستجمع الفريقين يوم غدٍ الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن انطلاقة الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.



يشار إلى أن إدارة الأزرق لم يقدم الحولات البنكية للجنة الاحتراف السعودية لحد الآن، وهذا ما يقلص فرصة مشاركة الثنائي الجديد أمام الفريق الصاعد الحديث الفيحاء.