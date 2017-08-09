بداية مختلفة لدوري المحترفين السعودي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 09 August 2017 - 21:10 pm

تنطلق اليوم الخميس النسخة الـ41 من دوري المحترفين السعودي، الذي توالى على تحقيقه عدة أندية، يتزعمها الهلال بتحقيقه 14 بطولة، يليه الاتحاد بـ8 ألقاب، ثم النصر بـ7 ألقاب، يحل بعده الشباب بـ6 بطولات، يأتي النادي الأهلي خلفه بتحقيقة 3 مرات، ثم الاتفاق ببطولتي دوري، يليه الفتح ببطولة دوري واحدة.



ويشهد دوري المحترفين السعودي مساء اليوم الخميس، انطلاقته الأولى في عهد الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة عادل عزت، الذي نُصب في منتصف الموسم الرياضي الماضي، حيث ساهم اتحاد الكرة الجديد بأن تكون انطلاقة دوري هذا الموسم بشكل مختلف عن المواسم السابقة، بعد أن ثبت اتحاد اللعبة طواقم التحكيم الأجنبية بـ8 لكل ناد في الموسم الجديد، كما أتاح للأندية وللمرة الأولى مشاركة ستة محترفين أجانب، بالإضافة إلى تواجد الحارس الأجنبي، في خطوة جريئة أقرها اتحاد القدم تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، إذ ينتظر بعد هذه التغييرات الجذرية أن يكون موسم 2017/2018 من أقوى نسخ الدوري السعودي، حيث تساهم زيادة المحترفين الأجانب وتواجد الحارس الأجنبي بتقارب مستويات الأندية بشكل كبير، وبالتالي ارتفاع المستوى الفني للدوري، ويقص شريط بداية دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم فريق الفيحاء الذي استفاد من قرارات اتحاد القدم بالتعاقد مع ستة محترفين أجانب، عندما يحل ضيفاً على فريق الهلال بطل الموسم الماضي، والذي استفاد هو الآخر من القرارات ذاتها بالتعاقد مع خمسة محترفين أجانب من بينهم الحارس العماني علي الحبسي.