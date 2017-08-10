أحداث تاريخية

الرياض ـ متعب العبدالهادي | Thursday, 10 August 2017 - 03:03 am

تشهد انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم حدثين تاريخيين، يتمثل الأول في السماح بمشاركة ستة لاعبين أجانب للمرة الأولى، ويتمثل الآخر في وجود الحارس الأجنبي لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية، وكان دخول الأجانب للمسابقات السعودية بدأ موسم 1978، قبل أن يتم الغاؤه موسم 1983، ثم يعود من جديد موسم 1993، وتدرج ابتداء بلاعبين ثم ثلاثة قبل أن يتم رفع العدد إلى أربعة موسم 2008 بشرط أن يكون الرابع لاعباً آسيوياً، ومن ثم تم فك هذا التقييد قبل موسمين.