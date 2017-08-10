الجبال يتسلح بالخماسي الأجنبي

الأحساء -عادل الدحيلان | Thursday, 10 August 2017 - 00:00 am

وضع التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح، الخماسي الأجنبي التونسيين محمد اليعقوبي وعبد القادر الوسلاتي والبرازيليين بيدرو وساندرو والزامبي ساكالا، في جاهزية تامة لخوض المواجهة الافتتاحية التي ستقام الليلة أمام التعاون.

ويسعى بطل الدوري السعودي موسم 2013 إلى البداية الجيدة بالفوز وتحقيق النقاط الثلاث أمام سكري القصيم، في المواجهة التي ستقام على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وكان لاعبو الفريق الفتحاوي خاضوا تدريبهم الأخير مساء أمس على ملعب النادي، بعد أن أجرى أمس الأول تدريبا على الملعب الرئيسي لمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الذي ستقام عليه هذه المواجهة الافتتاحية في الدوري.

وبدأ التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الحصة التدريبية باجتماع قصير مع اللاعبين، قبل أن يفرض تدريبات تكتيكية بهدف تطبيقها في مواجهة الليلة.