كنو خارج حسابات الأزرق

الرياض - حمد الصويلحي | Thursday, 10 August 2017 - 00:00 am

فضل الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، ضم الثنائي الحارس العماني علي الحبسي والمهاجـــم الأوروجويانــي ماتيـاس بريتوس لمعسكر مواجهة الفيحاء مساء اليوم الخميس، تحســـباً لإنهاء القضية العالقة لدى غرفة فض المنازعات والسماح للنادي بالتسجيل ظهر اليوم بعد وصول بطاقتي اللاعب الدوليتين.

واختتم الفريق الهلالي تحضيراته مساء أمس الأربعاء استعداداً لمواجهة الفيحاء مساء اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين، وسط مشاركة كافة اللاعبين باستثناء لاعب الوسط محمد كنو الذي تأكد غيابه بشكل رسمي عن لقاء اليوم لعدم الجاهزية.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة المهندس عبدالرحمن النمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الذي حرص على الوجود إلى جانب الفريق قبل أولى مواجهاته بدوري جميل للمحترفين.

وحرص الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني لفريق الهلال على الاعتماد على عناصر الفريق الأساسية التي أنهت الموسم الماضي، حرصاً منه على انســـجام الفريق وتناغم المجموعة حســــب وصفه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل اللقاء بيومين، وإرجاء الاعتماد على العناصر الجديدة التي تم التعاقد معها قبل بداية الموسم الجاري.