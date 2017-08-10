أحد يعود

الرياض ـ متعب العبدالهادي | Thursday, 10 August 2017 - 00:00 am

يعود الفريق الأول لكرة القدم في نادي أحد للمشاركة من جديد في الدوري السعودي للمحترفين، بعد ثماني مشاركات سابقة كان آخرها موسم 2004ـ2005، وكانت آخر مباريات أحد في الدوري أمام الهلال في الرياض خسرها بهدفين نظيفين سجلهما سامي الجابر، الذي سيواجه أحد مدربا مع فريقه الشباب في الجولة الأولى، أما آخر مباريات أحد في المدينة فإنها تحمل ذكرى جميلة، عندما فاز على النصر بثلاثة أهداف لهدف، سجلت عن طريق حمزة صالح ومعاذ علي ووليد العليناني، فيما سجل للنصر إبراهيم ماطر.