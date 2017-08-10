التعاون وصل.. وجوميز يطالب بالنقاط

بريدة ـ الرياضية | Thursday, 10 August 2017 - 00:00 am

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون مساء أمس إلى الأحساء، وذلك استعداداً لمواجهة فريق الفتح ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، التي ستقام عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وكان الفريق التعاوني أنهى تحضيراته قبل التوجه إلى الأحساء في الصالة الرياضية في مقر النادي، حيث اشتلمت التدريبات على عمليات الإحماء والإطالات وبعض التمارين اللياقية الخفيفة.

ونبه البرتغالي جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي التعاوني لاعبي فريقه قبل خوض أولى المواجهات في الدوري، على حصد النقاط منذ البداية، والمنافسة على اللقب.

وكان عبدالعزيز الحميد عضو المجلس التنفيذي في نادي التعاون استضاف إدارة النادي ولاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية في منزله مساء أمس الأول في بريدة، حيث تناول الجميع طعام العشاء.