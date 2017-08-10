الفيحاء ينتظر أقوى الاختبارات

المجمعة ـ محمد السناني | Thursday, 10 August 2017 - 00:00 am

أنهى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء مساء أمس الأربعاء تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الهلال حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وركز الروماني جالكا مدير الجهاز الفني في الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز الرديف على الجوانب الفنية، إذ شرح ـ في الجزء الأول من المران ـ عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يقوم بتطبيقها عبر مناورة على كامل مساحة الملعب فيما أجرى المدافعون تدريبات خاصة.

وشهدت التدريبات مشاركة الكوستاريكي جون رويز المنضم حديثاً لصفوف الفريق، وشهد المران حضوراً إدارياً تمثل في سعود الشلهوب رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.