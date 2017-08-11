الاتحاديون يتسابقون لاقتناء زي ناديهم

جدة ـ ماجد هود | Friday, 11 August 2017 - 00:00 am

شهد اليوم الأول لطرح الزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد في معارض الفريق المحترف "برو تيم" إقبالاً كبيراً من جانب الجماهير التي حرصت على سرعة اقتناء الزي الجديد لفريقها والذي حاز على إعجابها بتصميمه المميز.

وتم عرض الزي الأساسي للفريق أمام الجماهير بالإضافة إلى زي التدريبات والسفر مع إتاحة خيار وضع الرقم والاسم على القمصان.

وأكد نايف جمبي، المدير التنفيذي للمركز العالمي للرياضة، الوكيل الحصري لزي نادي الاتحاد أن إقبال الجماهير لم يكن مفاجئاً بالنسبة لهم، وتم التحسب لذلك بتوفير كميات كافية من الزي بمختلف المقاسات لتلبية رغبات الجماهير التي تعد نموذجاً رائعاً في حبها لناديها والتعبير عن ذلك باقتناء كل ما يعكس الانتماء للكيان.

موضحاً أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عرض المزيد من الزي الجديد.