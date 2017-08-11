سابقة تاريخية لـ”الاحتراف”.. و”المسابقات” تحسم الجدل بالـ 17
| Friday, 11 August 2017 - 00:00 am
المادة (21): الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم
ـ حرمان الشخص من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم (نشاط إداري، أو رياضي أو إعلامي أو أي نشاط آخر).
يشمل الحرمان على سبيل المثال لا الحصر:
2/1 ـ حضور أي مباراة في أي مسابقة أو بطولة منظمة من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة.
2/2 ـ المشاركة في أي مباراة في أي مسابقة أو بطولة منظمة من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة.
2/3 ـ الحضور أو المشاركة في أي أنشطة تدريبية متصلة بأي ناد.
2/4 ـ القيام بأي نشاط إداري متصل بكرة القدم أو أي نشاط نيابة عن أي ناد.
2/5 ـ حضور أي مهمة أو دورة تتعلق بكرة القدم والمنظمة عن طريق الاتحاد أو الجهة المنظمة.