سابقة تاريخية لـ”الاحتراف”.. و”المسابقات” تحسم الجدل بالـ 17

| Friday, 11 August 2017 - 00:00 am

المادة (21): الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم

ـ حرمان الشخص من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم (نشاط إداري، أو رياضي أو إعلامي أو أي نشاط آخر).

يشمل الحرمان على سبيل المثال لا الحصر:

2/1 ـ حضور أي مباراة في أي مسابقة أو بطولة منظمة من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة.

2/2 ـ المشاركة في أي مباراة في أي مسابقة أو بطولة منظمة من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة.

2/3 ـ الحضور أو المشاركة في أي أنشطة تدريبية متصلة بأي ناد.

2/4 ـ القيام بأي نشاط إداري متصل بكرة القدم أو أي نشاط نيابة عن أي ناد.

2/5 ـ حضور أي مهمة أو دورة تتعلق بكرة القدم والمنظمة عن طريق الاتحاد أو الجهة المنظمة.