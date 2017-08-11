التأشيرات تؤجل وصول فوزير وغالي

الرياض ـ حواس العايد القاهرة ـ السيد خطاب | Friday, 11 August 2017 - 00:00 am

تسابق إدارة نادي النصر الزمن من أجل استخراج التأشيرة الخاصة بالمغربي محمد فوزير، والمصري حسام غالي لدخولهما إلى السعودية وقيدهما في سجلات الفريق رسمياً.

ويتوقع أن يصل المغربي فوزير منتصف الأسبوع المقبل إلى الرياض، فيما سيتأجل وصول المصري حسام غالي إلى حين انتهاء مباراة فريقه السابق الأهلي مع المصري البورسعيدي في نهائي كأس مصر الثلاثاء المقبل.

وكان النادي الأهلي المصري قد أعلن أمس رسمياً انضمام اللاعب حسام غالي إلى فريق النصر السعودي لمدة عام مقابل 850 ألف دولار للاعب بعد الحصول على موافقة الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري على انتقاله للنصر.

وينتهى عقد حسام غالي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعلى الرغم من أن اللاعب كان قد وقّع على عقد لمدة موسم جديد برفقة زميله عماد متعب، إلا أن الأهلي لم يوثّق عقد الثنائي حتى الآن، الأمر الذي تسبب في موافقة الأهلي على إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب طلب الرحيل لخوض هذه التجربة.من جهة أخرى، أكمل النادي جميع شروط قيد اللاعبين للموسم الرياضي الجاري بتقديم الحوالات البنكية وحل جميع القضايا لدى غرفة فض المنازعات.