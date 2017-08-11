الأخضر يتقدم مركزين في تصنيف "فيفا"

الرياض ـ الرياضية | Friday, 11 August 2017 - 00:00 am

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات الصادر أمس عن شهر أغسطس لعام 2017، وحل في المركز الـ(59) عالمياً، حاصداً (601) نقطة، متقدماً مركزين عن تصنيف شهر يوليو الماضي الذي كان فيه في المركز (61).وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية التي تصدرها منتخب إيران ثم اليابان الثاني فأستراليا ثم كوريا الجنوبية.

واستعاد منتخب البرازيل صدارة التصنيف من نظيره الألماني بطل العالم 2014، وانتزع الأخير الشهر الماضي الصدارة من البرازيل عقب فوزه بكأس القارات على حساب تشيلي.وبقيت الأرجنتين ثالثة، وتقدمت سويسرا إلى المركز الرابع، وبولندا إلى المركز الخامس، وهو الأفضل لها في تاريخها.عربياً، احتفظت مصر بالمركز الأول والـ(25 عالمياً)، أمام تونس (34) والجزائر (48) والسعودية (59) والمغرب (60) والإمارات (74) وقطر (78) وسوريا (80).