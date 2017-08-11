أطباء الاتحاد يحددون مشاركة فيلانويفا

جدة ـ علي العمري | Friday, 11 August 2017 - 00:00 am

يحدد الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد صباح اليوم إمكانية مشاركة التشيلي كارلوس فيلانويفا من عدمها، بعد غيابه عن دورة تبوك الودية بسبب الإصابة التي يعاني منها، ودخل على إثرها في برنامج تأهيلي خاص خلال الأيام الماضية.

واستقر التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق، على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء بعد عدة مناورات فنية أجراها في التدريبات الماضية، خاصة بعد المستويات المتواضعة التي قدمها بعض اللاعبين الأساسيين في المباريات الودية الماضية.

وتقرر أن يزج سييرا بالمهاجم ربيع سفياني بدلاً من المصاب التونسي أحمد العكايشي، على أن يحمي العرين الاتحادي الحارس فواز القرني الذي فاضل بينه وبين عساف القرني في التدريبين الأخيرين.

ومن جانب آخر، سيكون أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي موجودين مع اللاعبين أثناء مغادرتهم من مقر النادي إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ومرافقة اللاعبين في الحافلة.