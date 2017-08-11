55 درجة صدمتني في الباطن

حوار . طلال القطيني | Friday, 11 August 2017 - 00:00 am

مسيرة رياضية حافلة قضاها البرتغالي جواكيم ماتشادو، المولود في العاشر من أكتوبر عام 1966م، في مدينة سانت تيرسو، حيث بزغ نجمه في مركز الظهير الأيمن موسم 1982ـ1983 في فريق بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى صفوق تيرسنسي، وتنقل بعد ذلك بين عدة فرق حتى اعتزاله اللعب عام 2003 في نادي دودلانج بلوكسمبورج، وبعدها بعام واحد فقط دخل المجال التدريبي من بوابة أولیفرینز البرتغالي، ليدرب 11 نادياً بين البرتغال والمجر وبولندا، أبرزها شافیش، توندیلا، وفیتوریا سیتوبال، خلال مسيرة استمرت 13 عاماً، ليجد البرتغالي نفسه مديراً فنياً لنادي الباطن، الذي ينافس في أقوى دوريات المنطقة العربية.



ـ كيف تمت المفاوضات بينك وبين الباطن؟

بدأت عن طريق رئيس النادي ووكيل أعمالي، وتم لقاؤنا معه في أبوظبي، واتفقنا على بنود العقد ولم تستغرق المفاوضات أكثر من ثلاثة أيام.

ـ هل كنت تملك خلفية عن النادي قبل التوقيع النهائي؟

نعم، كانت لدي معلومات بسيطة عن طريق أصدقائي لاعبين ومدربين سبق لهم العمل في السعودية، وكنت قبل التفاوض مع الباطن أجلس مع لاعبين وأصدقاء سبق لهم الاحتراف في الأندية السعودية وكانوا يتحدثون بشكل جميل عن الدوري السعودي.

ـ ممن أخذت معلوماتك؟

منذ أن تواصل معي المسؤولون في الباطن وأنا كنت أحاول أجمع أكبر عدد من المعلومات عن طريق الأصدقاء الذين سبق لهم العمل في الدوري السعودي منهم بريرا مدرب الأهلي السابق الذي أعطاني معلومات كاملة ووافية.

ـ هل لديك معلومات عن الأندية السعودية أو الدوري السعودي؟

عندي معلومات جيدة، ولكن مع بداية الدوري قد تتضح الرؤية أكثر وسندرس كل فريق لوحده، وسأعمل على الإعداد الجيد قبل لقائه.

ـ هل تتابع المنتخب السعودي؟

نعم بالتأكيد، السعودية تملك مواهب كثيرة وبيئة رياضية جيدة ستدفعها خطوة جيدة في الوصول إلى كأس العالم وتحقيق نتائج جيدة في المونديال المقبل.

ـ ماهو انطباعك بعد وصولك إلى حفر الباطن؟

أول صدمة هي شدة الحر، لم أتوقع أن أعيش في بلد تصل درجة الحرارة فيه إلى 55 درجة، ولكن مع الوقت بدأت أتأقلم، لكن الناس في حفر الباطن طيبون جدا وتعاملهم راق والأكل جميل.

ـ هل هذه هي المرة الأولى التي تدرب فيها خارج البرتغال.. ما الذي جعلك تقبل بعرض الباطن؟

لا، سبق وأن دربت في المجر وبولندا ولكن لم أستمر طويلا وعدت إلى البرتغال لأنني تلقيت عرضاً مغرياً هناك.

ـ كيف ترى إشرافك على فريق ذي إمكانيات محدودة في دوري صعب ألا تعتبر هذه الخطوة مغامرة؟

أنا أعشق التحدي وقبلت لكي أصنع فريقاً يقارع الكبار وأريد أن أصنع لي اسماً في السعودية وأنا واثق من عملي وقادر على أن أصل حتى إلى قيادة وتدريب المنتخب السعودي.

ـ بعد إشرافك على التدريبات في المعسكر الخارجي كيف رأيت مجموعة اللاعبين الموجودة حالياً في الباطن؟

اللاعبون كانوا متعاونين جدا، ويعملون بجد ويطبقون الأفكار معي، وأنا في الحقيقة فوجئت بالحماس والرغبة القوية لدى اللاعبين التي تشجعني على العمل أكثر، وهذا مطمئن بالنسبة لي، أيضا شاهدت نوعية لاعبين جيدة جداً وأنا أحب وأفتخر بهذه النوعية التي تساعدك على النجاح.

ـ ما مدى رضاك عن تعاقدات اللاعبين الأجانب؟

لو كنت صاحب قرار لأحضرت نيمار وكرستيانو رونالدو، ولكن في كل ناد يكون البحث عن المحترفين الأجانب وفق إمكانيات توازي ميزانية النادي ووفق قدرتهم المادية، ولكن الموجودين حالياً قادرون على عمل توليفة جيدة وسنعمل على تطوير أدائهم وفق ما يخدم مصلحة الفريق.

ـ ماهي أصعب العقبات التي واجهتك مع اللاعب السعودي؟

اللاعب السعودي يملك الموهبة والإمكانيات الجيدة ولكن يحتاج إلى الفكر وتغيير بعض السلوك وأنماط الحياة، مثل عادات الأكل ومواعيد النوم، وأن يحرص على أن يتعامل مع الرياضة على أساس أنها مصدر رزق ووسيلة لتحقيق الطموحات.

ـ يعيش الباطن موسمه الرياضي الثاني في دوري المحترفين ماهو المركز الذي تسعى لتحقيقه في الدوري هذا الموسم؟

نسعى إلى يكون ترتيبنا أعلى من الموسم الماضي، وسنلعب بشكل جيد وسأقدم فريقاً يحسب له ألف حساب.

ـ من اللاعبون الذين يعجبونك في فريقك؟

أنا لا أعتمد على لاعب معين، بل أعتمد على مجموعة ولعب جماعي وللأمانة أنا أملك في الباطن مجموعة من اللاعبين يتمناها كل مدرب، وسأعمل على رفع مستواهم ليس من أجل الفريق فقط بل من أجل أن يصلوا إلى تمثيل المنتخب السعودي.

ـ كيف رأيت تعامل الإدارة بعد قدومك إلى حفر الباطن؟

إدارة النادي حقيقة كانت راقية في التعامل ولبت جميع طلباتي وأنا أقدم لهم جزيل الشكر.

ـ بماذا تعد جماهير الباطن؟

أعدهم بأننا سنلعب مباريات قتالية، وسنحارب من أجل تقديم أفضل المستويات وسنسعى إلى إسعادهم.