الهجوم السريع.. سلاح السماوي

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Friday, 11 August 2017 - 02:24 am

يعتمد ماتشادو مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الباطن على الهجوم المرتد اليوم في افتتاح مباريات فريقه بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمام فريق الاتحاد.

وركز البرتغالي ماتشادو في المران الأخير لفريقه أمس، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة على الجوانب الدفاعية وإغلاق منطقة المناورة وفرض الهجوم السريع بالاعتماد على الثنائي عبد الله الجوعي والبرازيلي جورجي سانتوس لاستغلال الفرص التي تتاح للباطن في المباراة.

وكانت بعثة الباطن وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ظهر أمس.

ومن جانبه، أكد منصور الظفيري مدير الكرة جاهزية فريقه لخوض مواجهة الاتحاد، مشيراً إلى الرغبة في العودة إلى حفر الباطن بالنقاط الثلاث أو تحقيق التعادل على أقل تقدير.

وأضاف: "الاتحاد فريق كبير وعريق وصاحب إنجازات وسنحترمه، ولكن الباطن سيكرر ما فعله مع الشباب في بداية مشواره في الموسم الماضي وسيخطف نفاط الاتحاد".