تعليمات جديدة لجماهير "الجوهرة"

جدة ـ ماجد هود | Friday, 11 August 2017 - 02:25 am

أصدرت إدارة مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة)، تعليمات جديدة لكافة الجماهير التي ستكون موجودة في مباراة اليوم بين الاتحاد والباطن في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، وكشفت إدارة الملعب عن البوابات المخصصة للحكام والإعلاميين، حيث سيكون دخولهم عبر البوابة رقم 2، أما دخول كبار الشخصيات والذهبي الخاصة لجماهير المباراة سيكون عبر بوابة رقم 1، بالإضافة إلى دخول الجماهير الاتحادية عبر بوابتين مخصصتين وهما 5 و6، ودخول جماهير الباطن عبر بوابة واحدة فقط وهي بوابة رقم 3.

ونبهت إدارة المدينة الجماهير على إقفال بوابتي 3 و2 من الداخل و4 من الخارج، بينما سيتم فتح البوابات المذكورة عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.