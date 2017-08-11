البريميرليج.. الركلة الأولى نحو المجد

تقرير : محمود وهبي | Friday, 11 August 2017 - 02:28 am

الدوري الأصعب ينطلق اليوم بعد

صيف ساخن.. والمرشحون الكبار

يرفعون سقف المنافسة..



تُطلق الملاعب الإنجليزية مساء اليوم النغمة الأولى من سيمفونية موسمها الجديد مع افتتاح الجولة الأولى من البريميرليج، ومن المتوقع أن يُحاط هذا الموسم بإطارٍ من المنافسة الشرسة بين كبار القوم في إنجلترا، بعدما أكثرت الأندية هناك من صولاتها وجولاتها في الميركاتو؛ لإضافة أسماء جديدة إلى قائمة نجومها. ويقف حامل اللقب تشيلسي أمام طموح حذر في البقاء على المنصة، خاصة بعد التحركات الكثيرة لفريقيْ مدينة مانشستر هذا الصيف، وارتفاع نسبة التفاؤل في كواليس ليفربول، والحق المشروع لكل من أرسنال وتوتنهام في الصراع على

لقب الدوري الأصعب في العالم.

وتكشف )الرياضية( في التقرير التالي عن حجم المنافسة الذي تنتظره ملاعب إنجلترا، التي تتحول مرّة أخرى إلى حلبة صراعٍ لنخبة من أفضل المدربين واللاعبين في العالم، خاصة مع وجود 6 أندية في قائمة المرشحين الأوفر حظًّا، إلا إذا ما أرادت أندية الصف الثاني تكرار الإنجاز الذي كتبه ليستر سيتي في الموسم ما قبل الماضي.