القادسية يحول تأخره إلى فوز أمام الرائد

الرياض- الرياضية | Friday, 11 August 2017 - 20:00 pm

قلب القادسية تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 على ضيفه الرائد اليوم الجمعة في المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم.



وأنهى الرائد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي واندر لويز في الدقيقة 22 اثر تمريرة من زميله عبد العزيز الجمعان.



وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي الآخر إلتون جوزيه هدف التعادل للقادسية من ضربة جزاء في الدقيقة 55 قبل أن يحرز البديل النيجيري ستانلي أوهاويتشي هدف الفوز للقادسية في الدقيقة 84 .