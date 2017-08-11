إبراهيم غالب: سنعود بنقاط الفيصلي

الرياض - الرياضية | Friday, 11 August 2017 - 20:42 pm

أكد إبراهيم غالب قائد فريق النصر الأول لكرة القدم على الأهمية الكبيرة مباراة فريقه الفيصلي المقررة غداً السبت في المرحلة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.



وأوضح غالب، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الفيصلي: "البدايات دائما مهمة، نحرص على أن تكون هذه المباراة بداية الانطلاقة القوية لنا في منافسات الدوري".



وأضاف : "طوال الفترة الماضية، عملنا على أن نكون على أهبة الاستعداد للموسم الجديد من خلال معسكر تركيا ثم المشاركة في البطولة العربية التي كانت امتدادا لمرحلة الإعداد، واختتمنا ذلك باللقاء الودي أمام فريق الشباب، وسنقدم مباراة جيدة أمام الفيصلي ونعود للرياض بالنقاط الثلاث".



وأوضح غالب أن الفيصلي من الفرق الجيدة واستعد للدوري بشكل قوي وتعاقد مع لاعبين أجانب ويسعى لأن يكون حاضرا في المباراة.