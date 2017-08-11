الاتفاق والباطن يسقطان أندية الغربية

الرياض - الرياضية | Friday, 11 August 2017 - 22:43 pm

تفوقت أندية المنطقة الشرقية على أندية الغربية مساء اليوم الجمعة، حيث تغلب فريق الاتفاق على نظيره الأهلي بنتيجة 2/1، في لقاء أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، فيما انتصر الباطن على مضيفه الاتحاد بنتيجة 3/1، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



في الدمام، تقدم الأهلي أولاً عن طريق السوري عمر السومة في الدقيقة 55، قبل أن يقلب الطاولة فريق الاتفاق عن طريق مهاجمه هزازع الهزاع خلال ثمانية دقائق 57 و68.



وفي جدة، تقدم الباطن بالهدف الأول عند الدقيقة لاعبه تراباي أديسون عند الدقيقة 8، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني للباطن عند الدقيقة 68، فيما استطاع المصري محمود كهربا تقليص النتيجة لصالح الاتحاد في الدقيقة 88، ليوسع الفارق جورجي سيلفا لاعب الباطن عندما سجل الهدف الثالث للباطن عند الدقيقة 89.