العويس في ظهوره الأول يستقبل هدفين ويخسر

الرياض - الرياضية | Friday, 11 August 2017 - 22:42 pm

استقبل الحارس الدولي محمد العويس هدفين مع ناديه الأهلي في أولى مبارياته أمام نادي الاتفاق، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.



وكان العويس قد وقع للنادي الأهلي في الفترة الشتوية الماضية بعقد احترافي يمتد إلى عام 2022م، قبل أن ينضم للفريق بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الشباب.



يشار إلى أن مشاركة محمد العويس في مواجهة اليوم أمام الاتفاق كانت هي المباراة الرسمية الأولى للحارس الدولي مع الفريق الأهلاوي، وخسرها 2-1.