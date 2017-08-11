مطالبات جماهيرية بتواجد هزاع الاتفاق في الأخضر

الدمام - الرياضية | Friday, 11 August 2017 - 23:23 pm

خطف هزاع الهزاع مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم نجومية مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي في موسمه الجديد، بعد أن قاد فريقه الاتفاق اليوم الجمعة إلى قلب الطاولة على فريق الأهلي والانتصار بنتيجة 2/1.



واستطاع هزاع الهزاع أن يسجل هدفي فريقه عند الدقيقتين 57 و68، بعد أن استقبل تمريرة طولية في الهدف الأول من زميله أحمد إبراهيم راوغ بعدها الحارس ليسكنها الشباك الأهلاوية، وفي الهدف الثاني كان هزاع متمركزاً أمام مرمى الأهلي قبل أن يتلقى عرضية مميزة من زميله في الفريق محمد السبيعي، ليراوغ محمد العويس بنفس الطريقة الأولى ليسكنها الشباك مرة أخرى.



وطالبت بعض الجماهير الرياضية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتواجد هزازع الهزاع في قائمة المنتخب السعودي لمواجهة منتخب الإمارات، ضمن مبارايات التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بعد أن ابتعد ناصر الشمراني عن المشاركة مع نادي الهلال، ومخالصة نايف هزازي من ناديه النصر.