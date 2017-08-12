توجيه رسالة إلى مارفيك

الدمام ـ أحمد البريك | Saturday, 12 August 2017 - 03:05 am

برهن هزاع الهزاع، مهاجم فريق الاتفاق على أنه قادم بقوة، ليكون واحداً من هدافي الدوري بعد أن سجل هدف فريقه الأول أمام الاتفاق أمس، وهز شباك حارس الأهلي محمد العويس في أول ظهور له مع فريقه الجديد مرتين.

وتألق هداف دورة تبوك الدولية الودية في أولى مباريات فريقه في الدوري بشكل واضح وهدد مرمى الأهلى في أكثر من مناسبة، وكان قريباً من تسجيل أهداف أكثر.

وبعث الهزاع رسالة قوية للهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مفادها أنه موجود لتعويض غياب ناصر الشمراني ونايف هزازي عن المنتخب.