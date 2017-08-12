لا حالات جدلية في المباراة

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 10 August 2017 - 00:00 am

وصف سعد الكثيري المحلل التحكيمي الحصري لـ "الرياضية" الحكم خالد الطريس الذي أدار مواجهة الاتفاق والأهلي في الجولة الأولى للدوري السعودي بالناجح.

وقال: "نسبياً مواجهة الدمام هي أقوى مباريات الجولة الأولى، واستطاع الطريس بقراراته الصحيحة أن يقودها إلى بر الأمان، دون أن تكون لديه حالات جدلية".



4 لاجود لركلة جزاء لمهاجم الاتفاق الهزاع واستمرار اللعب قرار صحيح.



11 إنذار اللاعب عمر السومة قرار صحيح لدخوله بتهور.



25 تسلل على مهاجم الاتفاق قرار صحيح من المساعد الأول.



33 إنذار لاعب الأهلي علي الأسمري قرار صحيح للمهاجمة بتهور.



45 بدل وقت ضائع ثلاث دقائق تقدير صحيح.



45 إنذار لاعب الاتفاق محمد الصيعري قرار صحيح للركل بتهور.



55 هدف الأهلي الأول صحيح.



57 هدف الاتفاق الأول صحيح.



61 لا وجود لركلة جزاء للاعب الأهلي المؤشر واستمرار اللعب قرار صحيح.



68 هدف الاتفاق الثاني صحيح.



73 تسلل على مهاجم الاتفاق قرار صحيح من المساعد الأول.



90 الوقت بدل ضائع خمس دقائق تقدير صحيح.



90 إنذار حارس مرمى الاتفاق الكسار قرار صحيح لإضاعة الوقت.



93 سقوط لاعب الأهلي داخل المنطقة ولا توجد ركلة جزاء.