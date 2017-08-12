التعاقد مع مدافع أجنبي ضرورة

جدة ـ عبد الغني الشريف | Saturday, 12 August 2017 - 03:07 am

طالب عبدالهادي الحداد حارس مرمى الأهلي السابق إدارة النادي بسرعة التعاقد مع مدافع أجنبي، وقال عقب هزيمة الفريق أمس من الاتفاق بهدفين مقابل هدف: من الموسم الماضي واضح أن هناك خللاً في العمق الدفاعي وفي مباراة أمس كان الدفاع مفتوحاً وبشكل غير مقبول من فريق يبحث عن المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف: أستغرب إعارة اللاعب الشاب سعيد الربيعي وهو أفضل مستوى من بعض اللاعبين الذين شاركوا أمس، إذا أراد الأهلاويون المنافسة على الألقاب لابد أن يستفيدوا من هذه الخسارة أو يكون موسماً للنسيان.

وتابع: أستغرب من الإبقاء على المدافع الأيسر محمد عبدالشافي على مقاعد البدلاء وهو لاعب مميز ويجيد التغطية في العمق عكس منصور الحربي الذي كان نقطة ضعف واضحة وأيضاً تغيير لاعب المحور علي الأسمري ودخول وليد باخشوين هو من التغييرات الغريبة وكان الأفضل مشاركة تيسير الجاسم من البداية.