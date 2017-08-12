الاتفاق يواصل الأفراح بالأهلي

عادل الدحيلان | Thursday, 10 August 2017 - 00:00 am

كسب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمــت بينهما أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمـن الجولة الأولى من الدوري السعــــودي للمحتــرفـــين، وسجل هــزاع الهزاع هدفي الاتفاق 58، 68 وللأهلي عمر السومة 56.

ودخـــل الاتفاقيـون سريعاً في أجواء المواجهة منــذ الدقائـــق الأولى بهجمـات سريعة على مرمى العويــس الــذي يشارك مع الأهلي لأول مرة، إذ شكل الهــزاع خطورة بالغة بتحركاته المزعجة، إلى جانب الكويكبي، وقــد ظهرت القوة الهجومية الاتفاقية بالسيطرة علـى منطقة الوسط.

الشوط الثاني لم يكن بعيداً عن سابقه من حيث السيطرة الاتفاقية لكن حدث العكس عندما تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 56 عبر السوري عمر السومة بعد تمريرة من سعيد المولد، لكن الأهلاويين لم يفرحوا كثيراً إذ تمكن الاتفاق من العودة بهدف التعادل عن طريق هزاع الهزاع بعد دقيقتين فقط.

وزاد الاتفاقيــون من سيطرتهم على مفاتيح اللعب بفضل الانسجام بين المجموعة لتكون الفرحة الاتفاقية عبر هدافه المتألق هزاع الهزاع الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وحاول الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي إصلاح الخلل في خط وسطه بدخول تيسير الجاسم لكن دون جدوى على الرغم من أن الجاسم صنع العديد من الهجمات، لكن دون أن تجد من يترجمها، فأصبح لاعبوه يعتمدون على أخطاء لاعبي الاتفاق لعدم قدرتهم على صناعة الهجمة المنظمة.

ومع دخــول المباراة في دقائقها الأخيرة شعر الأهلاويــون بخطــورة الوضع وباتوا يعتمدون على التسديد من خارج المنطقة، وكاد السومة أن يعادل النتيجة برأسية في الدقيقة 89، وفي الوقت بدل الضائع رفض محمد الكويكبي إضافة الهدف الثالث بعد إضاعته حالة من الانفراد التام.