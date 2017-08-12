حاولنا وفشلنا.. وسأعالج الأخطاء

الدمام ـ أحمد البريك | Saturday, 12 August 2017 - 03:08 am

أرجع الأوكراني ريبروف مدرب فريق الأهلى خسارة فريقه من الاتفاق أمس بهدفين مقابل هدف إلى الأجواء الحارة التي لعب فيها، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة: ظروف اللعب كانت صعبة، فالأجواء كانت الحارة، ولم نتمكن من تنفيذ المطلوب بسبب تلك الأجواء، ومع ذلك أقول الاتفاق استحق الفوز.

وأضاف: "حاولنا أن نطبق شيئاً مما تدربنا عليه في المباريات الودية، ولكن الأجواء كانت صعبة ولم يستطع اللاعبون تطبيق ما كنت أريد منهم، كما أنهم كانوا بعيدين عن السومة لأنهم وجدوا صعوبة في الوصول له".

وشدد ريبروف على أنه سيحرص خلال الأيام المقبلة على معالجة الأخطاء التي وقع فيها المدافعون. وتابع: "الأمور الدفاعية مهمة جداً بالنسبة لنا، وسأدرس الأخطاء لعلاجها سريعاً".