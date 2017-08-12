أسامة المولد يعود إلى نادي الاتحاد

الرياض - الرياضية | Saturday, 12 August 2017 - 17:24 pm

عينت إدارة نادي الاتحاد اليوم السبت المدافع الدولي السابق أسامة المولد مديراً لكرة القدم في الفريق الأول، جاء ذلك بعد خسارة النادي الغربي مباراته الدورية الأولى أمام الباطن 3-1 في دوري المحترفين السعودي.



وكتب حساب الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" صدر قرار مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بتعيين اللاعب السابق أسامة المولد مديراً للفريق الكروي الأول".



وبدأ المولد مشواره مع الاتحاد عام 2003، واستمر لاعباً في صفوفه حتى العام الماضي عندما قرر الاعتزال عقب إيقافه لمدة موسمين بسبب ثبوت تناوله مادة محظورة.