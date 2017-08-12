عوض يرافق النصر إلى المجمعة في انتظار رد اتحاد الكرة

حواس العايد - الرياضية | Saturday, 12 August 2017 - 17:50 pm

غادر عوض خميس لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر مع بعثة فريقه إلى المجمعة استعداداً لمواجهة الفيصلي مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.



وجاءت مغادرة عوض خميس مع بعثة الفريق العاصمي، بعد أن أرسلت الإدارة النصراوية خطاباً إلى اتحاد الكرة السعودي تنتظر من خلاله الرد لتتضح مشاركة اللاعب النصراوي في المباراة الأولى من عدمها.



وكان عوض خميس قد صدر بحقه قراراً بالإيقاف حين وقع عقداً مع الهلال في التاسع من فبراير الماضي قبل أن يتراجع عنه في 20 من ذات الشهر ويمدد عقده مع النصر 3 مواسم غير أن النصر استأنف قرار الإيقاف ما يعني إمكانية مشاركة اللاعب حتى صدور قرار نهائي بعد الاستئناف,