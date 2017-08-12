الحارس بن مصطفى يهدي أحد فوزاً ثميناً

الرياض - الرياضية | Saturday, 12 August 2017 - 21:16 pm

استهل فريق أحد مشواره في أول مشاركة له في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، بفوز مثير على مضيفه الشباب2/1 اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة الأولى من الدوري المحلي.



وتقدم أحد بهدف بواسطة المحترفي السوداني محمد سعيد الضو عند الدقيقة 22، وتعادل الارميني ماركوس بيتزيللي للشباب عند الدقيقة 81، ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة جاء هدف الفوز لأحد بنيران صديقة من خطأ قاتل لفاروق بن مصطفى حارس الشباب.



وحصد أحد أول ثلاث نقاط له ليحتل المركز الرابع متساويا في رصيد الأهداف مع الهلال وبفارق الأهداف فقط خلف التعاون والباطن صاحبا المركزين الأول والثاني.



ويلتقي الشباب في الجولة الثانية مع ضيفه القادسية يوم السبت المقبل، فيما يخرج أحد يوم الجمعة المقبل لملاقاة الباطن.