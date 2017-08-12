حسن معاذ يظهر في مباراة الشباب وأحد

الرياض - سلطان العتيبي | Saturday, 12 August 2017 - 21:25 pm

تواجد حسن معاذ قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب السابق، المنتقل أخيراً إلى نادي الفيحاء، في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لمتابعة مباراة الشباب وأحد في افتتاح الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي خسرها الشباب بهدفين مقابل هدف.



وظهر قائد الشباب السابق بجانب العراقي سعد عبد الأمير محترف الشباب الجديد، الذي انتقل الأسبوع الماضي من الأهلي إلى الشباب، بعد مخالصة الأول له.