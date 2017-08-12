جماهير الاتفاق تمنح الهزاع جائزة مباراة الأهلي

الدمام - حماد الدوسري | Saturday, 12 August 2017 - 21:43 pm

اختار جمهور نادي الاتفاق هزاع الهزاع هداف الفريق كأفضل لاعب في مباراة الأهلي، ليتوجه بجائزة موبيل التي تُمنح أسبوعيا للاعبي الاتفاق عبر التصويت.



وسيتم تسليم الهزاع الجائزة قبل تمرين يوم غدٍ الأحد، وتنافس الهزاع على الجائزة مع كل من: محمد الكويكبي وأحمد إبراهيم وفهد الهاجري المدافع الكويتي.



يشار إلى أن الاتفاق تغلب على النادي الأهلي يوم أمس في الجولة الأولى من الدوري السعودي، بهدفين مقابل هدف، وجاءت كلا الهدفين من المهاجم الشاب هزاع الهزاع.