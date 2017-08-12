سامي الجابر: خسارة أُحُد كبوة جواد

الرياض - الرياضية | Saturday, 12 August 2017 - 22:13 pm

قدم السعودي سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، اعتذاره لجماهير ناديه بعد الخسارة من الضيف الجديد نادي أحد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مؤكداً أن فريقه تحصل على فرص عديدة أمام مرمى أحد، إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة.



وقال المدرب السعودي: "الفريق لا يزال في بداية الموسم، وهو معرض للفوز أو الخسارة بطبيعة الحال، ونتمنى الاستفادة من هذه الكبوة بشكل جيد وننهض من جديد".



ووعد الجابر الجماهير الشبابية أن يتم مراجعة جميع الأخطاء التي تسببت بخسارتهم اليوم أمام الصاعد الحديث أحد، بداية من المواجهة المقبلة أمام القادسية يوم السبت المقبل.