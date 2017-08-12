النصر يختتم الجولة الأولى بثلاثية في الفيصلي

الرياض - الرياضية | Saturday, 12 August 2017 - 23:09 pm

اختتم النصر مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي بثلاثية في شباك الفيصلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الملك سلمان بالمجمعة، في ختام المرحلة الأولى.



وبدأ النصر المباراة بهجوم مكثف على مرمى الفيصلي نتج عنه تسجيله هدف السبق بعد مرور 19 عن طريق مهاجمه محمد السهلاوي الذي ارتقى لعرضية زميله فهد الجميعه وحول الكرة برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.



وواصل النصر هجومه وتمكن لاعبه يحيى الشهري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أحمد الفريدي ليروض الكرة ويضعها في شباك الفيصلي.



ولم يتوقف هجوم النصر ونجح لاعبه الشاب فهد الجميعة بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 34 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية سكنت شباك الحارس مصطفى ملائكة.



وفي الشوط الثاني انخفض أداء النصر وتحسن متسوى الفيصلي الذي بدأ في شن هجومه على مرمى الضيوف الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة.





وعند الدقيقة 69 تمكن لاعب الفيصلي منصور حمزي من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الروماني ميرتشا اكسنتي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس وليد عبدالله.



وفي الوقت بدل الضائع أشهر حكم المباراة تركي السلطان البطاقة الحمراء في وجه مدافع الفيصلي سعيد الربيعي لدخوله العنيف على مهاجم النصر محمد السهلاوي.