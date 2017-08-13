يحيى: تراجعنا بسبب الثلاثية

المجمعة ـ محمد السناني | Sunday, 13 August 2017 - 02:48 am

اعتبر يحيى الشهري لاعب فريق النصر وصاحب الهدف الثاني في مرمى الفيصلي أنهم حققوا المهم في مستهل مشوارهم في الدوري عندما فازوا خارج ملعبهم على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال: "الحمد لله الذي وفقنا في الظهور الأول لنا بالمستوى المتوقع والنتيجة الإيجابية، وخاصة في الشوط الأول، وتراجعنا في الشوط الثاني كان طبيعياً بسبب تقدمنا بثلاثة أهداف، ومع ذلك سنحت لنا فرص كثيرة في الشوط الثاني لم نوفق في التسجيل منها".

وعن تغير مستوى الفريق عن البطولة العربية قال: "البطولة العربية كانت مرحلة إعداد ولا يمكن الحكم على الفريق من خلالها، وأبان أنه توقع أن يحرز الهدف بعد تمريرة الفريدي الرائعة".