توتر الدقائق الأخيرة عادي

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Sunday, 13 August 2017 - 02:45 am

أوضح البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الفيصلي أمس توجها بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال في المؤتمر الصحفي: "سعيد جداً بالأداء الذي قدمه اللاعبون، كان هناك انضباط تكتيكي أكثر من رائع وتوازن بين الدفاع والهجوم وهو ما ساهم في إحراز ثلاثة أهداف جاءت بطرق فنية رائعة".

وأضاف: "كنا قريبين جداً من تسجيل هدف رابع لولا استعجال لاعبينا، أشكر جميع اللاعبين، ومازال لدينا الكثير لنقدمه في اللقاءات المقبلة".

وتابع: "أداء اللاعبين تغير كثيراً عن اللقاءات الودية وفِي البطولة العربية نحو الأفضل، حيث عانينا كثيراً من غياب لاعبي المنتخب في بداية الإعداد وهذا كان له مردود سلبي انعكس علينا في البطولة العربية، ولكن خلال لقاء الفيصلي كانت الجدية حاضرة واستطعنا الفوز بالنتيجة والأداء".

وعن الحالة العصبية التى ظهر عليها لاعبو فريقه في آخر دقائق المباراة، قال: "هذا أمر طبيعي، حيث يطمــــح اللاعبـــــون للمحافظــة على شباكهـــم والفــوز بنقـــاط المباراة".