النصر ينطلق بثلاثية الفيصلي

عبد الغني عوض | Sunday, 13 August 2017 - 00:00 am

حقق الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر فوزاً مستحقاً على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما أمس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وسجل محمد السهلاوي ويحيى الشهري وفهد الجميعة أهداف النصر، بينما أحرز منصور حمزي هدف الفيصلي الوحيد، ونال سعيد الربيعي لاعب الفيصلي أول بطاقة حمراء هذا الموسم.

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من النصر، ووضحت تعليمات البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب الفريق على محاصرة الفيصلي في ملعبه بغية إحراز أكثر من هدف، وتحقق له ما أراد عندما افتتح محمد السهلاوي الأهداف برأسية قوية، ومنح أحمد الفريدي تمريرة رائعة بالرأس ليحيى الشهري أحرز منها الهدف الثاني، ويسدد فهد الجميعة صاروخاً سكن شباك الفيصلي ليحرز الهدف الثالث للنصر.

وفي الشوط الثاني، حاول الفيصلي تقليص الفارق وتحقق له ما أراد عندما نجح منصور حمزي في تسجيل هدف الفيصلي الوحيد، ويهدر السهلاوي أغرب فرص المباراة عندما أساء استخدام تمريرة فهد الجميعة وسدد في القائم والمرمى خال، ويتصدى وليد عبد الله لتسديدتي سلطان مندش ومحمد مجرشي، والبديل سعيد الربيعي الذي نال البطاقة الحمراء بعد تعمده الخشونة مع محمد السهلاوي.