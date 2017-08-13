الحكم تجاهل جزائية الفريدي

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 13 August 2017 - 00:00 am

اعتبر سعد الكثيري المحلل التحكيمي الحصري لـ "الرياضية"، أن عبد الرحمن السلطان الذي أدار مباراة الفيصلي والنصر أمس وفق إلى حد ما في إدارتها وإخراجها إلى بر الأمان، مبيناً أنه لم يتخذ قرارات أثرت على النتيجة، ولكن يعاب عليه عدم احتسابه لركلة جزاء لمصلحة النصر.



20 هدف النصر الأول صحيح.



23 هدف النصر الثاني صحيح.



34 هدف النصر الثالث صحيح.



37 إنذار لاعب الفيصلي وسام السويد قرار صحيح لسلوكه غير الرياضي.



45 تسلل على مهاجم النصر السهلاوي قرار صحيح من المساعد الثاني.



62 ركلة جزاء للنصر لم تحتسب بعد إعاقة أحمد الفريدي.



68 هدف الفيصلي الأول صحيح.



71 تسلل على مهاجم النصر السهلاوي قرار صحيح من المساعد الأول.



82 إنذار لاعب النصر نواف الشنيشلي قرار صحيح.



84 إنذار لاعب النصر أحمد الفريدي قرار صحيح.



90 الوقت بدل الضائع أربع دقائق تقدير صحيح.



94 طرد لاعب الفيصلي سعيد الربيعي قرار صحيح.



94 إنذار لاعب النصر شايع شراحيلي قرار صحيح.